Фотоаппарат Canon EOS 80D body

Фотоаппарат Canon EOS 80D bodyМодель: 80d body
Наличие: 999
У Вас есть желание купить тушку (body) Canon EOS 80d в Минске, поскольку на данный момент не нужен kit (комплект с объективом)?
Canon eos 80d - обоснованно подходящий выбор, поскольку низкая цена позволит получить инструмент, имеющий в своем арсенале TFT-экран (1040000 пикселей), современный оптический водоискатель и аккумулятор Canon LP-E6N, которого легко хватит на создание 960 высококачественных снимков. Отныне владелец может пользоваться фотоаппаратом даже с помощью своего смартфона - дистанционное управление через гаджет уже получило хвалебные отзывы в РБ и не только.
Попав в Беларусь, эта модель - ЕОС 80Д Кэнон с классическим дизайном стала настоящим хитом в своем ценовом сегменте. В РБ уже появились первые отзывы о безупречной работе фотоаппарата с рабочим уровнем минимальной (100) и максимальной (25600) чувствительности. Для модели подходят объективы от Canon EF/EF-S. Профессионалы оценят возможность использовать до 60 кадров в секунду и шанс наручной настройки параметров в процессе съемки.
Поддерживает Wi-Fi, USB и обеспечивает широкие возможности в сфере съемки видео формата RAW (за качество звука отвечает новейший стереомикрофон).
Технические характеристики
Дата выхода
на рынок 2016 г.
Основные
Тип камеры зеркальная камера
Комплект без объектива (body)
Тип матрицы CMOS
Размер экрана 3"
Количество точек матрицы 24 Мп
Физический размер матрицы APS-C (1.6 crop)
Конструкция
Материал корпуса металл
Цвет корпуса чёрный
Пыле- и влагозащита Есть
Габариты и вес
Длина 105 мм
Ширина 139 мм
Толщина 79 мм
Вес 730 г
Экран
Тип экрана TFT
Количество пикселей экрана 1 040 000 пикс.
Сенсорный экран Есть
Поворотный экран Есть
Live View Есть
Дополнительный экран Есть
Видоискатель оптический
Матрица
Мин. чувствительность (ISO) 100
Макс. чувствительность (ISO) 25 600
Объектив
Возможность смены объектива байонет EF/EF-S
Работа с изображением
Максимальное разрешение снимка 6000 x 4000
Запись видео Есть
Максимальное разрешение видео 1920 x 1080
Макс. кол-во кадров в секунду 60 кадров/сек
Вспышка
Встроенная вспышка Есть
Ведущее число вспышки 12 м (ISO 100)
Регулировка мощности вспышки Есть
Крепление внешней вспышки Есть
Экспозиция и затвор
Приоритет диафрагмы Есть
Приоритет выдержки Есть
Ручная выдержка / диафрагма Есть
Коррекция экспозиции -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV
Баланс белого 6 режимов, ручная настройка
Минимальная выдержка 1/8000 c
Максимальная выдержка 30 c
Режимы съемки
Скорость съемки 7 к/сек
Запись в формате RAW Есть
Работа со звуком
Запись звука Есть
Стереомикрофон Встроенный
Подключение внешнего микрофона Есть
Память
Поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC
Интерфейсы
Wi-Fi 802,11n
USB Есть
Поддержка дистанц. управления Через смартфон
HDMI-выход 1
NFC Есть
Аккумулятор
Тип аккумулятора Li-ion
Емкость аккумулятора 960 снимков