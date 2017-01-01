Фотоаппарат Canon EOS 80D body

У Вас есть желание купить тушку (body) Canon EOS 80d в Минске, поскольку на данный момент не нужен kit (комплект с объективом)?

Canon eos 80d - обоснованно подходящий выбор, поскольку низкая цена позволит получить инструмент, имеющий в своем арсенале TFT-экран (1040000 пикселей), современный оптический водоискатель и аккумулятор Canon LP-E6N, которого легко хватит на создание 960 высококачественных снимков. Отныне владелец может пользоваться фотоаппаратом даже с помощью своего смартфона - дистанционное управление через гаджет уже получило хвалебные отзывы в РБ и не только.

Попав в Беларусь, эта модель - ЕОС 80Д Кэнон с классическим дизайном стала настоящим хитом в своем ценовом сегменте. В РБ уже появились первые отзывы о безупречной работе фотоаппарата с рабочим уровнем минимальной (100) и максимальной (25600) чувствительности. Для модели подходят объективы от Canon EF/EF-S. Профессионалы оценят возможность использовать до 60 кадров в секунду и шанс наручной настройки параметров в процессе съемки.

Поддерживает Wi-Fi, USB и обеспечивает широкие возможности в сфере съемки видео формата RAW (за качество звука отвечает новейший стереомикрофон).

Технические характеристики

Дата выхода

на рынок 2016 г.



Основные

Тип камеры зеркальная камера

Комплект без объектива (body)

Тип матрицы CMOS

Размер экрана 3"

Количество точек матрицы 24 Мп

Физический размер матрицы APS-C (1.6 crop)



Конструкция

Материал корпуса металл

Цвет корпуса чёрный

Пыле- и влагозащита Есть



Габариты и вес

Длина 105 мм

Ширина 139 мм

Толщина 79 мм

Вес 730 г

Экран

Тип экрана TFT

Количество пикселей экрана 1 040 000 пикс.

Сенсорный экран Есть

Поворотный экран Есть

Live View Есть

Дополнительный экран Есть

Видоискатель оптический

Матрица

Мин. чувствительность (ISO) 100

Макс. чувствительность (ISO) 25 600



Объектив

Возможность смены объектива байонет EF/EF-S



Работа с изображением

Максимальное разрешение снимка 6000 x 4000

Запись видео Есть

Максимальное разрешение видео 1920 x 1080

Макс. кол-во кадров в секунду 60 кадров/сек



Вспышка

Встроенная вспышка Есть

Ведущее число вспышки 12 м (ISO 100)

Регулировка мощности вспышки Есть

Крепление внешней вспышки Есть

Экспозиция и затвор

Приоритет диафрагмы Есть

Приоритет выдержки Есть

Ручная выдержка / диафрагма Есть

Коррекция экспозиции -5EV; +5EV с шагом в 1/3EV

Баланс белого 6 режимов, ручная настройка

Минимальная выдержка 1/8000 c

Максимальная выдержка 30 c

Режимы съемки

Скорость съемки 7 к/сек

Запись в формате RAW Есть

Работа со звуком

Запись звука Есть

Стереомикрофон Встроенный

Подключение внешнего микрофона Есть

Память

Поддержка карт памяти SD, SDHC, SDXC



Интерфейсы

Wi-Fi 802,11n

USB Есть

Поддержка дистанц. управления Через смартфон

HDMI-выход 1

NFC Есть

Аккумулятор

Тип аккумулятора Li-ion

Емкость аккумулятора 960 снимков